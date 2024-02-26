«Ак Барс» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

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«Ак Барс» и «Адмирал» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Казани 26 февраля. Хозяева победили — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Ак Барс» — «Адмирал» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Ак Барс» выиграл все четыре матча регулярного чемпионата с «Адмиралом».

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