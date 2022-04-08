Разин рассказал о бюджете «Северстали» на следующий сезон

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал, что клуб не будет сокращать бюджет в следующем сезоне.

«Мне подтвердили прошлогодний бюджет. Люди работают над его небольшим увеличением. У нас за четыре сезона, что я работаю в клубе, ни разу не было задержек ни по зарплате, ни по бонусной или премиальной системе. Директор клуба подтвердил, что «Северсталь» следующий сезон проведет в КХЛ.

Мы подписываем хоккеистов, у которых закончились контракты. С кем-то быстро договариваемся, кому-то надо больше времени все обдумать. У каждого разные агенты», — написал Разин в своем Telegram-канале.

Потолок заработных плат КХЛ в следующем сезоне сохранится на уровне 900 миллионов.

В сезоне КХЛ-2021/22 был установлен пол заработных плат хоккеистов в размере 315 миллиона рублей. На сезон-2022/23 было запланировано увеличение этого показателя до 405 миллионов рублей, однако из-за сложившейся экономической ситуации увеличение пола зарплат было решено оставить на прошлогоднем уровне.