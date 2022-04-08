«Сочи» продлил на один год контракт с нападающим Ромаевым

«Сочи» объявил о продлении контракта с нападающим Михаилом Ромаевым, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 21-летним хоккеистом будет действовать до 30 апреля 2023 года. Контракт носит двусторонний характер.

Ромаев перешел в «Сочи» в октябре 2021 года. Он принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 2 минуты 48 секунд. Хоккеист не отметился результативными действиями.

До перехода в «Сочи» форвард выступал на протяжении двух сезонов за новосибирскую «Сибирь». Контракт носит двусторонний характер.