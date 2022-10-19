Разин считает, что «Северсталь» психологически просела в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Локомотива» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы сыграли сегодня отрезками. Неплохой первый период, хотя вторую половину провалили. И начало второго периода тоже. Когда деваться стало некуда, начали играть в свой хоккей, голы забили. В третьем периоде переломили, забили победную, но, к сожалению, опять немножко психологически просели, дали сопернику шансы, которыми он воспользовался. Ребята молодцы, тяжело, но проявляют характер», — цитирует пресс-служба лиги Разина.

«Северсталь» с 22 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Локомотив» идет на 3-й строчке (27 очков).