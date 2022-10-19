Никитин — после победы над «Северсталью»: «Ошибки — часть хоккея»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3 ОТ), в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Качели такие. Думаю, и «Северсталь» проявила характер, и мы проявили характер. В принципе, играли неплохо, голы достаточно легкие были с нашей стороны. А ошибки — часть хоккея, главное, что мы сегодня правильно на них среагировали», — цитирует пресс-служба лиги Никитина.
«Северсталь» с 22 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Локомотив» идет на 3-й строчке (27 очков).
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Трактор – Авангард
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СКА – Автомобилист
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