Буцаев — о поражении от «Адмирала»: «С таким количеством удалений у соперника должны были делать игру»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра с хорошим темпом. С таким количеством удалений у соперника должны были делать игру во втором периоде, выжимать больше. Почему не получилось? Где-то мастерства не хватило, где-то самоотверженная игра соперника помешала. Здесь одного секрета не бывает. Соперника с победой. На буллитах у нас были свои недочеты. Почему игры «Витязя» и «Адмирала» такие плотные? Никто не хочет раздавать очки просто так, поэтому каждая игра идёт от ножа. Обе команды играли хорошо», — цитирует пресс-служба лиги Буцаева.

На данный момент «Адмирал» с 20 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» — 5-й в таблице Запада (24 очка).