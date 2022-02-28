Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о подготовке команды к играм первого раунда Кубка Гагарина против «Динамо».

«У нас была задача выйти в плей-офф, мы ее успешно реализовали. Даже перевыполнили: ставили рекорды, радовали болельщиков своей игрой, приносили результат. Большинство наших ребят сделали шаг вперед в своей карьере, мы задействовали много молодежи. Останавливаться на этом никак не хочется, нужно ставить более высокие цели и задачи, поэтому в плей-офф входим в хорошем настроении и боевой готовности. Хочется задержаться в плей-офф как можно дальше, мы к этому готовились.

Товарищеские игры, которые мы провели, не дают полную картину, в каких именно физических кондициях находится команда. Игры с «Динамо» будут совершенно другие. Но хочется верить, что мы подвели к плей-офф команду, готовую на 100 процентов», — приводит слова тренера сайт КХЛ.