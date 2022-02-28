Лукоянов: «Неприятно, что провели столько времени без игр»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказал о подготовке к играм первого раунда Кубка Гагарина против «Авангарда».

— Ранее когда-то была столь большая пауза без игровой практики перед стартом плей-офф?

— Неприятно, что провели столько времени без игр, и отдохнули, и сборы провели. Когда была Олимпиада в Сочи, мы успели и отдохнуть, и провести контрольные игры в Финляндии, было даже чуть побольше игр. Теперь же успели поболеть, отдохнуть, потренироваться. Каждый год что-нибудь происходит, но держимся, стараемся, привели себя в порядок, в боевой готовности, — цитирует Лукоянова сайт «барсов».

— Как дела у иностранных игроков?

— Ходят, смеются. Их кормят, им есть, где спать, они свою работу выполняют. Хорошая обстановка, все нормально.

— Можно ли забыть такую серию, какая была с «Авангардом» в прошлом сезоне?

— В том году были разные разные команды. Если тогда было волнительно, реально напряженно, то в этом лично я все отпустил. Новый сезон, новая команда. Задача та же — пройти «Авангард». Будем стараться. Прошлый сезон практически не вспоминаю.