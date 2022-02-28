Дмитрий Квартальнов: «Все иностранцы «Ак Барса» хотят остаться»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции перед стартом первого раунда Кубка Гагарина рассказал о ситуации с Пером Линдхольмом. 2 марта казанская команда проведет первый матч серии с «Авангардом».

— Ждете Пера Линдхольма в команде к плей-офф?

— Конечно, ждем, пока ситуация без изменений.

— Что значит «без изменений»?

— Есть семейные моменты, я не могу их комментировать. Если у него все наладится, то, наверное, он к нам приедет. Семейные дела, мы это понимаем — семья на первом месте.

— У вас положительное отношение к этой ситуации?

-У него есть небольшие проблемы в семье. Игрок просит уехать, он принял для себя такое решение, нам насильно его оставлять? Нет.

— Какое настроение у иностранных игроков в связи с последними событиями?

— Все хотят остаться. Есть вопросы, которые они задают, мы с ними беседуем. Большой плюс, что все хотят играть. Работа идет по плану.

— Если кто-то из них решит уехать, как отнесетесь к этому?

— Мы никого не можем насильно удерживать, человек сам принимает решение. Но есть такие вещи как команда, коллектив. Думаю, все будут играть.