Дмитрий Квартальнов: «Все иностранцы «Ак Барса» хотят остаться»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции перед стартом первого раунда Кубка Гагарина рассказал о ситуации с Пером Линдхольмом. 2 марта казанская команда проведет первый матч серии с «Авангардом».
— Ждете Пера Линдхольма в команде к плей-офф?
— Конечно, ждем, пока ситуация без изменений.
— Что значит «без изменений»?
— Есть семейные моменты, я не могу их комментировать. Если у него все наладится, то, наверное, он к нам приедет. Семейные дела, мы это понимаем — семья на первом месте.
— У вас положительное отношение к этой ситуации?
-У него есть небольшие проблемы в семье. Игрок просит уехать, он принял для себя такое решение, нам насильно его оставлять? Нет.
— Какое настроение у иностранных игроков в связи с последними событиями?
— Все хотят остаться. Есть вопросы, которые они задают, мы с ними беседуем. Большой плюс, что все хотят играть. Работа идет по плану.
— Если кто-то из них решит уехать, как отнесетесь к этому?
— Мы никого не можем насильно удерживать, человек сам принимает решение. Но есть такие вещи как команда, коллектив. Думаю, все будут играть.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 4
|0 - 4
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|7.03
|14:00
|
Барыс – Металлург
|- : -
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|7.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|7.03
|17:00
|
Спартак – Йокерит
|5 : 0