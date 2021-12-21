Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Двоякое чувство от матча, — отметил Разин. — С одной стороны, отыгрались с 0:3 и взяли одно очко. Оно, конечно, не помешает. С другой стороны, надо было реализовывать «пять на три». С большинством сегодня беда. Ребята проявили характер, сравняли счет. Это идет команде в копилку.

— Чего не хватило при розыгрыше большинства?

— Реализации, точных бросков. Моменты-то есть. «Пять на четыре» были моменты, надо было забивать. А когда играли «пять на три», ни разу не бросили. Когда Илья Петрович взял запрос, мы поняли, что будем играть «пять на три». Рассказали, что надо делать, но не получилось. Такое бывает. Хорошо, что отыгрались и уезжаем с одним заработанным очком.

— То есть до запроса вы были уверены, что решение примут в вашу пользу?

— Нам сказали, что сто процентов была блокировка. Мы так и поняли, что сейчас будем играть «пять на три».

— Кирилл Пилипенко преобразился в вашей команде. Вы нашли к нему особый подход?

— У нас в звене Кодолы и Вовченко третий должен быть на «П». Был Петунин, сейчас Пилипенко.