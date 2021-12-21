Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над череповецкой «Северсталью» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Первый матч после перерыва всегда сложный, — сказал Воробьев. — Мы хорошо начали. Сделали несколько неоправданных ошибок ближе к концу первого периода. Второй период получился средненьким. Матч — тяжелый. Самое главное, что мы вытащили два очка.

— Когда брали запрос перед вторым голом «Северстали», понимали риск, что команда может сыграть втроем?

— Конечно, понимали. Как с нашей камеры было видно, игрок «Северстали» сам попал вратарю локтем в голову. Но это наша камера. Решение принимали в Москве. Сказали, что момент тонкий, приняли такое решение. Классно поиграли втроем.

— Период возвращения Филиппа Майе не будет долгим?

— Мы на это очень надеемся. Ему попало шайбой, он не может надеть конек. Надеемся, что все спадет, и он сыграет.

— Василий Кошечкин по-прежнему вне состава. Как его состояние?

— Василий проходит реабилитацию в Москве. Он присоединится к нам на выезде.