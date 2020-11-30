Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

«Ак Барс» с победой, они играли здорово, были лучше. Больше моментов было у наших ворот. Мы сыграли не так, как можно было бы. Соперник смял нас в первых сменах, у них был очень хороший настрой. Нам надо поскорее забыть этот матч,» – приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.