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Разин — о поражении от «Ак Барса»: «Соперник смял нас в первых сменах»

03:40
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

«Ак Барс» с победой, они играли здорово, были лучше. Больше моментов было у наших ворот. Мы сыграли не так, как можно было бы. Соперник смял нас в первых сменах, у них был очень хороший настрой. Нам надо поскорее забыть этот матч,» – приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

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