Разин, Хартли и Никитин претендуют на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ
15:15
Континентальная хоккейная лига представила номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2020/2021.
В этот список вошли: Андрей Разин («Северсталь»), Боб Хартли («Авангард») и Игорь Никитин (ЦСКА).
Победителями этой награды становились Олег Знарок (четырежды), Зинэтула Билялетдинов (дважды), Милош Ржига, Майк Кинэн, Вячеслав Быков, Дмитрий Квартальнов и Игорь Никитин.
Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 8 июня 2021 года.
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