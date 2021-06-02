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Разин, Хартли и Никитин претендуют на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ

15:15
Андрей Разин. Фото ХК «Северсталь».
Андрей Разин. Фото ХК «Северсталь».
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Континентальная хоккейная лига представила номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2020/2021.

В этот список вошли: Андрей Разин («Северсталь»), Боб Хартли («Авангард») и Игорь Никитин (ЦСКА).

Победителями этой награды становились Олег Знарок (четырежды), Зинэтула Билялетдинов (дважды), Милош Ржига, Майк Кинэн, Вячеслав Быков, Дмитрий Квартальнов и Игорь Никитин.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 8 июня 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/06/02/485316.html

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