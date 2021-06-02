Блэкер высказался о переходе в «Автомобилист»

Новичок «Автомобилиста» Джесси Блэкер высказался о переходе в екатеринбургский клуб.

«Я провел 3 сезона в «Барысе» и чувствовал себя комфортно, моя семья чувствовала себя там хорошо. Но поступило предложение из Екатеринбурга, и я посчитал, что это отличный шанс побороться за что-то большее. Я очень рад этой возможности!

С Патрисом Кормье мы играли вместе, рад снова быть с ним в одной команде. На этом турнире (ЧМ-2021. — Прим. «СЭ») мы пересекались с Шэйном Принсом и успели немного пообщаться, мы оба с нетерпением ждем нового сезона!

Что жена сказала о переезде в Екатеринбург? Моя жена была очень рада, она также общалась со многими женами игроков и знает, что Екатеринбург — потрясающий город с отличной инфраструктурой, большим количеством ресторанов, магазинов и всего, что может понадобиться. Она с нетерпением ждет приезда.

Было ли время поговорить с главным тренером? Пока что нет, но думаю, у нас будет достаточно времени, чтобы обо всем поговорить. У нас впереди тренировочный лагерь, и до старта сезона мы все обсудим. Слышал много хороших вещей о Билле Питерсе от других игроков и рад возможности поработать с ним", — цитирует Блэкер официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне КХЛ Блэкер провел 45 матчей и набрал 10 (3+7) очков.