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Рейдеборн обратился к болельщикам ЦСКА: «Очень жду новый сезон и хочу помочь ЦСКА выиграть больше трофеев»

17:23
Адам Рейдеборн. Фото Reuters
Адам Рейдеборн. Фото Reuters
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Шведский вратарь Адам Рейдеборн обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в стан красно-синих.

«Я с нетерпением жду возможности стать частью команды. Меня всегда впечатляла атмосфера на арене, и будет здорово выступать для армейских болельщиков! Очень жду новый сезон и хочу помочь ЦСКА выиграть больше трофеев. Надеюсь уже очень скоро вас всех увидеть!» — приводит слова Рейдеборна сайт ЦСКА.

Голкипер сборной Швеции перешел в ЦСКА в качестве неограниченно свободного агента. В 2018 и 2019 году Рейдеборна признавали лучшим вратарем Шведской хоккейной лиги. В 2019 году вратарь присоединился к казанскому «Ак Барсу», где провел два сезона.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/adam_reydeborn_budet_zdorovo_vystupat_dlya_armeyskikh_bolelshchikov/

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