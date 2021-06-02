Рейдеборн обратился к болельщикам ЦСКА: «Очень жду новый сезон и хочу помочь ЦСКА выиграть больше трофеев»
Шведский вратарь Адам Рейдеборн обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в стан красно-синих.
«Я с нетерпением жду возможности стать частью команды. Меня всегда впечатляла атмосфера на арене, и будет здорово выступать для армейских болельщиков! Очень жду новый сезон и хочу помочь ЦСКА выиграть больше трофеев. Надеюсь уже очень скоро вас всех увидеть!» — приводит слова Рейдеборна сайт ЦСКА.
Голкипер сборной Швеции перешел в ЦСКА в качестве неограниченно свободного агента. В 2018 и 2019 году Рейдеборна признавали лучшим вратарем Шведской хоккейной лиги. В 2019 году вратарь присоединился к казанскому «Ак Барсу», где провел два сезона.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/adam_reydeborn_budet_zdorovo_vystupat_dlya_armeyskikh_bolelshchikov/
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