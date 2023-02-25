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Сегодня, 12:24

Радулов вернется в состав «Ак Барса» к плей-офф

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Александр Радулов.
Фото ХК «Ак Барс»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Ак Барса» Александр Радулов избежал серьезной травмы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:6). По ходу третьего периода он неудачно упал на руку и ушел в раздевалку.

По нашей информации, 36-летний Радулов вернется в состав команды к плей-офф.

В нынешнем сезоне Александр провел в КХЛ 61 матч и набрал 56 (24+32) очков. Он главный бомбардир казанцев в этом регулярном чемпионате.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Ак Барс» сыграет против «Нефтехимика».

Александр Радулов
КХЛ
ХК Ак Барс
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