«Амур» победил «Адмирал» дома в последнем матче сезона и прервал серию из 4 поражений
«Амур» обыграл «Адмирал» дома в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
У хозяев отличился дублем Сергей Дубакин, еще один гол на счету Ивана Николишина. За гостей забросили Рудольф Червены и Антон Берлев.
Эта игра стала последней в регулярном сезоне для обеих команд. «Амур» прервал серию из 4 поражений и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 69 очками. «Адмирал» завершил регулярку на седьмой строчке с 75 очками и прошел в плей-офф.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Голы: Дубакин — 13 (Дрозг), 7:03 — 1:0. Червены — 13 (Корбит, Хамидуллин), 11:52 — 1:1. Берлев — 5 (мен.), 32:08 — 1:2. Дубакин — 14 (Аляев), 32:41 — 2:2. Николишин — 17 (Турбин, Гребенкин), 35:43 — 3:2.
Вратари: Калниньш — Хомченко (59:21).
Штраф: 0 — 6.
Броски: 34 (11+20+3) — 31 (13+9+9).
Судьи: Гашилов, Овчинников.
25 февраля. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.
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