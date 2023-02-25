Гендиректор «Нефтехимика» заявил, что неудачи в начале сезоне закалили команду
Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов заявил, что плохой старт команды в регулярном чемпионате ФОНБЕТ КХЛ закалил команду.
«Мы всегда говорим, что любой результат, успешный или неуспешный, — это результат работы команды офиса клуба, тренерского штаба, самих игроков, сервисменов, остальных членов персонала команды. И я бы не стал кого-то выделять и акцентировать внимание на ошибках, а скажу, что вся команда так сработала, что мы больше всех пропускали. В тот период мы по броскам в створ были на втором месте после СКА, по забитым голам — на пятом месте, а по пропущеным — на последнем. Проигрывали матчи в одну-две шайбы. Эта серия дала очень хорошую закалку команде. Характер людей проверяется в тяжелые времена, и не узнаешь истинного характера, когда все хорошо, а когда мы проигрывали 10 матчей подряд, было видно, что тяжело. Но у нас не было ни одного случая, когда игроки друг другу пеняли, не было подобных случаев ни с тренерами, ни с руководством клуба. То есть никого мы не делали ни крайним, ни виноватым в тех поражениях. Наши дальнейшие действия в сентябре-ноябре позволили нам усилить вратарскую позицию, оборону, привлечь молодых игроков на правах аренды. Не зря говорят — нет худа без добра: ребята не опустили руки, все нашли мужество выйти из этой ситуации, выработали план необходимых действий, реализовали на льду и справились с этой ситуацией. Не было ни ссор, ни склок», — приводит слова Ларионова ТАСС.
«Нефтехимик» занимает восьмую строчку в Восточной Конференции, набрав 72 очка в 68 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|67
|43
|24
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|67
|42
|25
|90
|5
|Динамо М
|67
|37
|30
|85
|6
|Витязь
|67
|34
|33
|76
|7
|Северсталь
|67
|30
|37
|73
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|67
|28
|39
|64
|10
|Куньлунь
|67
|21
|46
|49
|11
|Сочи
|67
|10
|57
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|67
|40
|27
|89
|2
|Авангард
|67
|39
|28
|85
|3
|Сал. Юлаев
|67
|37
|30
|84
|4
|Сибирь
|67
|38
|29
|83
|5
|Металлург
|67
|35
|32
|82
|6
|Автомобилист
|67
|36
|31
|81
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|67
|30
|37
|70
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|25.02
|10:00
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Амур – Адмирал
|3 : 2
|25.02
|17:00
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Витязь – Динамо Мн
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