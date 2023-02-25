Гендиректор «Нефтехимика» заявил, что неудачи в начале сезоне закалили команду

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов заявил, что плохой старт команды в регулярном чемпионате ФОНБЕТ КХЛ закалил команду.

«Мы всегда говорим, что любой результат, успешный или неуспешный, — это результат работы команды офиса клуба, тренерского штаба, самих игроков, сервисменов, остальных членов персонала команды. И я бы не стал кого-то выделять и акцентировать внимание на ошибках, а скажу, что вся команда так сработала, что мы больше всех пропускали. В тот период мы по броскам в створ были на втором месте после СКА, по забитым голам — на пятом месте, а по пропущеным — на последнем. Проигрывали матчи в одну-две шайбы. Эта серия дала очень хорошую закалку команде. Характер людей проверяется в тяжелые времена, и не узнаешь истинного характера, когда все хорошо, а когда мы проигрывали 10 матчей подряд, было видно, что тяжело. Но у нас не было ни одного случая, когда игроки друг другу пеняли, не было подобных случаев ни с тренерами, ни с руководством клуба. То есть никого мы не делали ни крайним, ни виноватым в тех поражениях. Наши дальнейшие действия в сентябре-ноябре позволили нам усилить вратарскую позицию, оборону, привлечь молодых игроков на правах аренды. Не зря говорят — нет худа без добра: ребята не опустили руки, все нашли мужество выйти из этой ситуации, выработали план необходимых действий, реализовали на льду и справились с этой ситуацией. Не было ни ссор, ни склок», — приводит слова Ларионова ТАСС.

«Нефтехимик» занимает восьмую строчку в Восточной Конференции, набрав 72 очка в 68 матчах.