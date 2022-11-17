Радулов спас Знарка? «Ак Барс» снова выбрался с края пропасти

Неизбежное увольнение главного тренера «Ак Барса» теперь под вопросом благодаря красивой победе над СКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы: Петров — 5 (Сафонов), 15:08 — 1:0. Гусев — 5 (Камалов, Воробьев), 32:32 — 1:1. Радулов — 11 (Бурмистров), 37:00 — 2:1. Радулов — 12 (Воронков, Юдин), 38:49 — 3:1. Ожиганов — 8 (Воробьев, Гусев), 44:58 — 3:2. Сафонов — 10 (Янчевский), 52:36 — 4:2. Радулов — 13 (бол., Сафонов, Воронков), 55:28 — 5:2.

Вратари: Билялов — Николаев (59:21).

Штраф: 13 — 38.

Броски: 26 (8+8+10) — 36 (11+15+10).

Судьи: Морозов, Наумов.

17 ноября. Казань. «Татнефть-Арена».

СКА — худший соперник, которого можно представить, если вашей команде нужно провести решающий матч. А для «Ак Барса» решающий — любой ближайший, ведь от каждого зависит судьба главного тренера команды Олега Знарка.

Неудачи казанцев уже не удивляют: команду раздирали внутренние конфликты, а главные звезды не показывали и половины от собственного максимума. Вот и получилось так, что руководство клуба дало Знарку неделю для исправления ситуации.

СКА — лучшая команда этого сезона, но в Казани для армейцев с самого начала что-то пошло не так. Переигрывая соперника, гости забить не смогли, а вот Кирилл Петров открыл счет классным кистевым броском.

Во втором периоде преимущество СКА было просто подавляющим: дважды ворота казанцев спасла штанга, ещё несколько раз шикарно сыграл Тимур Билялов. Не смог вратарь хозяев справиться только с блистательным броском Никиты Гусева.

А в концовке периода блестяще сыграл Александр Радулов, оформивший дубль менее чем за две минуты. Кажется, конфликт между ним и Знарком давно исчерпан: сейчас Радулов — абсолютно лучший в составе «Ак Барса».

Испортил впечатление от зрелищного матча грязный прием форварда СКА Никиты Комарова, который ударил в колено 18-летнего защитника Евсеева. Покинуть лед он смог только с помощью врачей, а на ногу опираться не мог.

В третьем периоде Игорь Ожиганов отыграл одну шайбу, удачно подставив клюшку на пятаке. Но сравнять счет гости не смогли, а в одной из атак вратарь Николаев не удержал равновесие, и Сафонов поражал уже пустые ворота.

«Ак Барс» выиграл, выдав едва ли не самую яркую игру в сезоне. Но особенность казанцев в том, что они так выстреливают только тогда, когда оказываются у пропасти. А после пары классных матчей идет очередная яма. Может быть, получится рвануть вперед после победы над командой Ротенберга?