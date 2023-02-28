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Сегодня, 12:37

Радулов не ответил на вопрос про бонусы и попадание в топ-3 бомбардиров КХЛ

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов отказался отвечать на вопрос про бонусы и попадание в топ-3 бомбардиров ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Следующий вопрос», — сказал хоккеист.

Ранее стало известно, что Радулов получит 90 миллионов рублей за попадание в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ.

Радулов набрал 57 (25+32) очка в 62 матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Александр Радулов
КХЛ
ХК Ак Барс
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