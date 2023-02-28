Кожевников рассказал, кого считает лучшим вратарем КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает голкипера СКА Владислава Подъяпольского лучшим вратарем ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Лучший вратарь КХЛ по итогам регулярного чемпионата? Подъяпольский, особенно, когда он играл за «Северсталь». Его игра мне очень понравилась. Команда не очень сильная, а он ее тащил. Но в СКА сейчас он выглядит не так. Еще бы отметил вратаря «Амура» Евгения Аликина, который в команде уже лет пять. Он тоже очень хорош», — цитирует Кожевникова Legalbet.

В текущем сезоне Подъяпольский сыграл 34 матча в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. 27-летний вратарь пропустил 81 шайбу и имеет 89,7% отраженных бросков.