Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин о бонусе Радулова: «У многих клубов есть такие бонусы»

Генменеджер «Ак Барса» не стал отрицать бонус в 90 миллионов рублей Радулову

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал выплату бонуса нападающему команды Александру Радулову.

Ранее «СЭ» сообщал о том, что за попадание в топ-3 бомбардиров ФОНБЕТ чемпионата КХЛ форвард получит 90 миллионов рублей.

«Мы действовали в рамках регламента, у многих клубов есть такие бонусы», — сказал Валиуллин.

Базовая зарплата хоккеиста составляет 80 миллионов в год.

Радулов набрал 57 (25+32) очка в 62 матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.