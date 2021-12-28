Защитник ЦСКА Владислав Провольнев поделился впечатлениями после дебюта в составе московского клуба в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:4).

— Поначалу тяжеловато было, потом вкатился, разбегался и уже нормально вошел в игру.

— Когда вы успели вкатиться в бригаду большинства?

— Да я и в Череповце играл в большинстве, и в Америке играл в большинстве.

— Сколько вообще тренировок было, сколько дней с командой провел?

— Да тренировки четыре было, пока проходил медкомиссию. Потом познакомился с ребятами, приняли меня в коллектив. И вот, первая игра была.

— Не жалеете об отъезде в НХЛ?

— Да нет, что там жалеть, получил хороший опыт и в игровом, и в бытовом плане.