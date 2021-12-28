Провольнев — о возвращении из НХЛ: «Что там жалеть, получил хороший опыт»
28 декабря, 23:50
Защитник ЦСКА Владислав Провольнев поделился впечатлениями после дебюта в составе московского клуба в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:4).
— Поначалу тяжеловато было, потом вкатился, разбегался и уже нормально вошел в игру.
— Когда вы успели вкатиться в бригаду большинства?
— Да я и в Череповце играл в большинстве, и в Америке играл в большинстве.
— Сколько вообще тренировок было, сколько дней с командой провел?
— Да тренировки четыре было, пока проходил медкомиссию. Потом познакомился с ребятами, приняли меня в коллектив. И вот, первая игра была.
— Не жалеете об отъезде в НХЛ?
— Да нет, что там жалеть, получил хороший опыт и в игровом, и в бытовом плане.
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю