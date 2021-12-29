В Сети завирусилось видео с ведущей «Ак Барса»: девушка 17 минут смотрела и улыбалась в камеру
09:59
Официальный Instagram «Ак Барса» опубликовал отрывок «Ак Барс Шоу», где одна из ведущих — Анна Семеновых на протяжении 17 минут смотрела и улыбалась в камеру.
В это время другой ведущий шоу — Илья Тагиров и приглашенный гость активно участвовали в дискуссии.
«Зависнуть на 17 минут. В «Ак Барс Шоу» и не такое бывает», — написано в Instagram «Ак Барса».
«Мне нравится. Девушка делала то, чего ждут от нее во время разбора игры и хоккейной аналитики, — она просто не мешала», — отреагировал один из пользователей, чей комментарий собрал наибольшее количество лайков.
Ведущая и модель Анна Семеновых является обладательницей титула «Мисс Татарстан-2020».
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