В Сети завирусилось видео с ведущей «Ак Барса»: девушка 17 минут смотрела и улыбалась в камеру

Официальный Instagram «Ак Барса» опубликовал отрывок «Ак Барс Шоу», где одна из ведущих — Анна Семеновых на протяжении 17 минут смотрела и улыбалась в камеру.

В это время другой ведущий шоу — Илья Тагиров и приглашенный гость активно участвовали в дискуссии.

«Зависнуть на 17 минут. В «Ак Барс Шоу» и не такое бывает», — написано в Instagram «Ак Барса».

«Мне нравится. Девушка делала то, чего ждут от нее во время разбора игры и хоккейной аналитики, — она просто не мешала», — отреагировал один из пользователей, чей комментарий собрал наибольшее количество лайков.

Ведущая и модель Анна Семеновых является обладательницей титула «Мисс Татарстан-2020».