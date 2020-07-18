Проскуряков вернулся в «Югру»

Вратарь Илья Проскуряков продолжит карьеру в ВХЛ. Как сообщает официальный сайт «Югры», 33-летний голкипер перешел в их клуб.

Ранее Проскуряков уже выступал за «Югру» в сезоне-2017/18, проведя 39 матчей в регулярке.

В сезоне-2019/20, прерванном из-за коронавируса, голкипер защищал цвета «Сочи». На его счету 18 матчей в КХЛ, 2 сухих встречи, 90,6 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,36.