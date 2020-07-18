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Проскуряков вернулся в «Югру»

08:11
Илья Проскуряков. Фото ХК "Югра"
Илья Проскуряков. Фото ХК "Югра"
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Вратарь Илья Проскуряков продолжит карьеру в ВХЛ. Как сообщает официальный сайт «Югры», 33-летний голкипер перешел в их клуб.

Ранее Проскуряков уже выступал за «Югру» в сезоне-2017/18, проведя 39 матчей в регулярке.

В сезоне-2019/20, прерванном из-за коронавируса, голкипер защищал цвета «Сочи». На его счету 18 матчей в КХЛ, 2 сухих встречи, 90,6 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,36.

Дополнительная информация:

https://www.ugra-hc.ru/news/8998/

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