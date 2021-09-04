Прохоркин оценил дебют в составе «Авангарда»

Форвард «Авангарда» Николай Прохоркин поделился впечатлениями от дебюта за команду в матче с «Адмиралом» (4:3 Б).

— Впечатления потрясающие. Игра была тяжелой, хорошо, что победили. Очень громко сегодня нас поддерживали болельщики, очень приятно было слышать это. Жарковато немного на льду, но мы вымучили эту победу, спасибо нашему вратарю, — цитирует форварда сайт «Авангарда».

— Из одной системы в другую вот так быстро нужно адаптироваться. Насколько это непросто?

— Непросто. Первые пару смен голова была забита не хоккеем, а мыслями о хоккее. Пришлось их отпускать, и игра немного наладилась, начал уже играть в хоккей.

— Уверенно повели 3:1, но что случилось потом? Почему дали совершить камбэк?

— Ребята играли достойно, как в последний день, перехватили эти передачи и сыграли на наших ошибках.

— Как долго ты не видел такую продолжительную серию буллитов?

— Не знаю, может быть, один раз в прошлом сезоне, когда «Ак Барс» играл. Там тоже очень долго не могли забить. А так давно такого не видел.

— Как сам оценишь дебют? В чем нужно прибавлять?

— Завтра будем добавлять и прибавлять в школе, в понимании игры, в понимании с партнерами, чтобы создавать больше моментов. Сегодня были моменты, которыми можно было воспользоваться, но немного не получилось, — сказал игрок.