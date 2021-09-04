Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли остался доволен победой в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Адмиралом» (4:3 Б), но не качеством игры команды.

— Я доволен тем, что одержали победу, но недоволен тем, как мы играли. Уже три дня меня эта игра пугала, ее ожидание меня настораживало, потому что «Адмирал» — это новая команда, и все игроки хотят проявить себя, показать себя, играя против действующего обладателя Кубка Гагарина. С самого старта матча мы сами себя усложнили задачу. Конечно же, нисколько не умаляя заслуг «Адмирала», потому что они действительно хорошо действовали, боролись, работали. Но если быть вежливым, просто скажу, что мы сыграли не очень хорошо, — цитирует тренера сайт «Авангарда».

— Вопрос про дебют Николая Прохоркина: выполнил ли он то тактическое задание, которое вы ему давали?

— Я доволен игрой Николая, доволен тем, что я увидел. Но я ему сказал: «Ты с нами лишь короткий промежуток времени, ты еще не знаешь нашей системы, поэтому главное — это играй мощно». Это первое требование, которое я озвучил, и мы всегда стараемся играть мощно и показывать силовой хоккей. Далее нужно действовать грамотно, в соответствии с системой и играть как одна целая команда. Это длительный процесс развития, совершенствования своей игры. Мне нравится то отношение к делу, которое он показывает, и он действительно отличный игрок — мы очень много с ним разговаривали, и он может стать важной частью нашей команды, и я уверен, что это у него получится. Если говорить об игроках, то Цегларик и Якупов здорово себя показывают, я доволен их действиями. В звене Толчинский — Прохоркин — Косов два новых игрока, и Толчинский знает нашу систему, остальные двое — пока нет. Может потребоваться месяц, может два для того, чтобы они полностью узнали абсолютно все нюансы и детали. Но я думаю, что они на это способны, потому что они отличные игроки, габаритные, здорово катаются, здорово бросают, поэтому думаю, что все у них сложится хорошо.

— Пока у «Авангарда» забивают только легионеры, что происходит с россиянами? Они меньше готовы к сезону?

— Мы просто приберегаем их на следующие игры! Но если говорить серьезно, то я уже неоднократно упоминал, что в нашей команде не имеют значения ни паспорта, ни религии, ни цвета кожи, ни языки. Буду с вами честен — я никогда не говорю о результативности, я говорю только о качестве игры и о победах. Если меня спросить, кто был лучшим бомбардиром в регулярке в прошлом сезоне, кто был на втором и на третьем местах — я вам не отвечу, я попросту не знаю. Если спросить, кто был самым забивным в плей-офф — я также этого не знаю, но я знаю, что Толчинский был MVP. Никогда не вызову игрока в свой офис и не предъявлю ему, что он не забивал уже 10 матчей — такого просто не бывает. Если ты играешь правильно, играешь хорошо, то голы обязательно к тебе придут. У нас есть моменты, мы их создаем, и должна родиться определенная «химия» в звене. Как я уже упомянул, во втором звене два новичка, для них все абсолютно новое — новый клуб, новая система, конечно же, нужно дать им время. Посмотрите на другие наши звенья — они настоящие трудяги, и они могут забросить за сезон три, пять или семь шайб. Возьмем того же Андрея Стася: он забросил пять шайб за три года, и никогда его не вычеркивали из состава, он всегда был в заявке, всегда помогал команде.