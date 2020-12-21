Продюсерский центр «Динамо» провел презентацию фильма про победы клуба в Кубке Гагарина

Продюсерский центр «Динамо» завершил работу по созданию документального фильма «Золотой дубль», посвященного победе московского «Динамо» в сезонах-2011/12 и 2012/13.

В воскресенье, 20 декабря, на YouTube-канале «СЭ» состоялась онлайн-презентация фильма, в которой приняли участие руководители, тренеры и игроки клуба тех сезонов.

— Этот фильм не является фильмом только для московского «Динамо». Это скорее энциклопедия для тех, кто хочет победить — завоевать Кубок Гагарина, — отметил Михаил Тюркин, экс-президент «Динамо», руководитель проекта, автор идеи и сценария и режиссер фильма.

В фильме приняли участие звезды хоккея: Александр Овечкин и Лео Комаров, Сергей Соин и Никлас Бэкстрем, Филипп Новак и Александр Еременко, а также — Олег Знарок и Харийс Витолиньш.