Президент «Витязя» Михаил Головков поделился мнением о том, как относятся другие команды КХЛ к лидерству чеховского клуба в турнирной таблице лиги.

— Готовы к тому, что топовые соперники уровня ЦСКА и СКА теперь будут по-другому на вас настраиваться и избегать недооценки «Витязя»?

— Что поделаешь, — цитируют «Известия» Головкова. Хорошо, пусть они настраиваются на нас. Мы тоже будем настраиваться. Пусть они нас боятся — мы их не боимся.

Это здорово, что нет непобедимых, а КХЛ выравнивается. Все же хотят, чтобы были борьба и конкуренция. Это замечательно. При этом по нашему матчу в Питере я бы не сказал, что СКА стал слабее. Наоборот, это по-прежнему отличная команда. То, что она сейчас где-то проигрывает, не страшно. Всё еще впереди. А то, что команды выравниваются, можно только приветствовать. Идет такая борьба, все об этом пишут и говорят — и журналисты, и болельщики. Мне кажется, все только этого и ждут, чтобы была такая конкуренция.

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