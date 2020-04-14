Президент КХЛ рассказал, как продолжает работать во время карантина

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, как продолжает работать во время карантина.

— На самом деле, работы не убавилось, даже наоборот, — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ. — Сейчас как раз появилось время обсудить изменения в регламенте, календарь будущего сезона. Да, определенный дискомфорт есть, поскольку в таком режиме не получается лично общаться с людьми. Но при этом я со всеми на связи. Можно сказать, что, несмотря на форс-мажор, команда КХЛ работает в штатном режиме.

— Наверное, в этой ситуации можно отыскать и плюсы, например — когда еще столько времени вам удавалось проводить с семьей?

— На самом деле, времени на общения не так много. Вот сейчас я ушел и закрылся в другой комнате для того, чтобы спокойно с вами поговорить. То же самое делаю и в остальные дни. Слава богу, у меня есть такая возможность. Да, мы с женой и детьми вместе обедаем, ужинаем. Супруга объяснила детям, что, когда я работаю, беспокоить нельзя. Но дети все равно иногда заходят, и это понятно, они хотят общаться, если папа дома.

Конечно, приходится ездить в магазины за продуктами, семья большая, четверо детей. Кроме того, покупаем продукты и родителям, которых попросили не выходить из дома. Максимально соблюдаем безопасность, в магазинах надеваем перчатки, маски. Кстати, если говорить о времени, проведенном дома, именно сейчас появилась возможность узнать что-то новое. Например, об учебе детей поподробней. Вот недавно, можно сказать, побывал на уроке, потом вместе с женой поучаствовали в родительском собрании.

— Удалось ли сделать какие-то домашние дела, которые раньше откладывали?

— К сожалению, нет, пока руки так и не дошли, хотя таких дел достаточно. Некоторые из них просто «горят», уже просрочены. Да, не скрою, надежда уладить их в связи с переходом на дистанционную работу была. Но потом ситуация поменялась. Закрылись нужные организации, да и у меня нет времени.

— С 15 апреля для передвижения по Москве вводятся пропуска. Будете делать себе многоразовый для поездок в офис?

— Если возникнет необходимость моего личного присутствия на работе — подам заявку и получу пропуск.