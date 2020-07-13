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Президент КХЛ рассказал, что шесть игроков сдали положительный тест на коронавирус

13 июля 2020, 15:24
Алексей Морозов. Фото photo.khl.ru
Алексей Морозов. Фото photo.khl.ru
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Президентом КХЛ Алексей Морозов рассказал о шести случаях заболевания коронавирусом среди игроков лиги.

— Как мы уже сообщали, КХЛ на протяжении полутора месяцев вела активную совместную работу с Министерством спорта, МИД и аппаратом Правительства РФ. Большие усилия к возвращению своих легионеров прилагали и клубы. В результате удалось добиться того, что подавляющее большинство иностранных игроков прибыли в расположение своих команд, прилетев в Россию чартерными рейсами, и теперь смогут по графику приступить к тренировкам.

— Сколько на данный момент хоккеистов КХЛ, имеющих подтвержденный диагноз «COVID-19»?

— Мы уже сообщали о том, что заболевание выявлено у двух игроков «Северстали», также положительный тест сдал один игрок «Спартака» и три — «Торпедо». С двусторонней пневмонией в больнице лежит игрок команды «Амур», двое живших с ним в одном номере игроков изолированы, при этом с остальными хоккеистами команды контактов не было. Отмечу, что у всех троих анализ на коронавирус отрицательный.

— В предыдущем интервью вы говорили о том, что в клубы будет направлена обновленная инструкция — меры по предотвращению распространения пандемии. Разработано ли такое положение?

— Да, положение разработано и отправлено на согласование в Роспотребнадзор. После получения замечаний, если они будут, мы скорректируем документ и сразу же отправим в клубы, а затем выложим в открытом доступе на официальном сайте КХЛ.

— Смогут ли клубы выполнить его полностью, учитывая, что многие тренировки обычно проводятся в общем зале?

— Положение регулирует все аспекты, оно очень подробно рассматривает различные ситуации, которые могут складываться в процессе тренировок. В том числе и эту. Я уверен, что клубам вполне по силам сделать так, чтобы обеспечить безопасное расстояние между игроками. Кроме того, не будем забывать, что к тренировкам команды приступят после того, как все игроки пройдут тестирование.

— Какова на данный момент ситуация с возвращением в расположение клубов легионеров?

— Как мы уже сообщали, КХЛ на протяжении полутора месяцев вела активную совместную работу с Министерством спорта, МИД и аппаратом Правительства РФ. Большие усилия к возвращению своих легионеров прилагали и клубы. В результате удалось добиться того, что подавляющее большинство иностранных игроков прибыли в расположение своих команд, прилетев в Россию чартерными рейсами, и теперь смогут по графику приступить к тренировкам.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/07/13/470799.html

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