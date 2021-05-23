Президент КХЛ Морозов объяснил, зачем КХЛ сделала месячный перерыв на Олимпиаду-2022

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, зачем КХЛ сделала месячный перерыв на Олимпиаду-2022.

— В следующем году в КХЛ будет месяц перерыва на Олимпиаду. Избежать этого нельзя?

— По правилам ИИХФ должно быть время на подготовку команды, сам турнир, поэтому отказаться от перерыва мы не можем. После Олимпиады у каждой команды будет еще по четыре игры перед плей-офф.

— 56 матчей — это очень мало.

— Мы рассматривали варианты и с 56, и с 58, и с 60 матчами в регулярном чемпионате. Но это олимпийский сезон, большая пауза. Мы не можем начинать чемпионат в августе, потому что будут квалификационные турниры к Олимпиаде. Много хоккеистов в КХЛ будут играть там, клубы будут ослаблены.

— «Ак Барс» может провести почти два месяца без домашних матчей из-за Специальной Олимпиады. Как лига относится к этому?

— Мы сейчас составляем календарь, и пока выглядит так, что казанцам придется провести на выезде две недели. Это не так критично.

(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

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