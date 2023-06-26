Морозов — об обменах СКА и «Сочи»: «Нас ситуация не устраивает»
Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» высказался о возвращении в лигу «Лады» и прокомментировал обмены между СКА и «Сочи».
— В КХЛ с нового сезона вступает «Лада». Не боитесь, что лига получит еще одного аутсайдера, который будет жить по средствам?
— Мы планомерно работали по вступлению «Лады». В октябре встречались с тольяттинцами, разработали дорожную карту. Прорабатывали все вопросы по инфраструктуре, по спортивному результату. Мы говорили, что спортивный результат должен стоять в основе. Сезон в ВХЛ у «Лады» получился нервный, команда на ранней стадии вылетала из плей-офф. Надеемся, что в Тольятти соберут боеспособную команду. Это хоккейный регион, там всегда хорошо работала школа, оттуда вышло много хороших игроков. Если «Лада» не будет показывать результат, это отразится на болельщиках. Как, например, в Челябинске, где все разбираются в хоккее, любят и болеют за команду и каждое поражение обсуждается общественностью. В «Ладе» сменился тренер, пришел новый спортивный менеджер с опытом работы в КХЛ.
— Говоря о новом спортивном менеджере Рафике Якубове, который перешел из системы СКА, и учитывая партнерские отношения, нет опасений, что «Лада» станет вторым «Сочи»?
— Конечно, нас ситуация по обменам с «Сочи» не устраивает. Мы следим за ней. Помним ранние обмены с «Витязем». Пока что таких предпосылок по «Ладе» нет. Если такое произойдет, будем ужесточать регламент. В лиге есть аренда, в этом сезоне она работала эффективно. Показательно, что лучшим новичком стал Гребенкин, которого отдали в аренду: он получил отличный стимул вместо того, чтобы сидеть на скамейке в «Металлурге». Этот механизм показывает, что он работает. Им нужно пользоваться.
Ранее Морозов заявил о возможном возвращении лиги к лимиту на легионеров, согласно которому команды смогут заявлять до 5 иностранцев.
|Западная конференция
|И
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|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3