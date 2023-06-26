Морозов — об обменах СКА и «Сочи»: «Нас ситуация не устраивает»

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» высказался о возвращении в лигу «Лады» и прокомментировал обмены между СКА и «Сочи».

— В КХЛ с нового сезона вступает «Лада». Не боитесь, что лига получит еще одного аутсайдера, который будет жить по средствам?

— Мы планомерно работали по вступлению «Лады». В октябре встречались с тольяттинцами, разработали дорожную карту. Прорабатывали все вопросы по инфраструктуре, по спортивному результату. Мы говорили, что спортивный результат должен стоять в основе. Сезон в ВХЛ у «Лады» получился нервный, команда на ранней стадии вылетала из плей-офф. Надеемся, что в Тольятти соберут боеспособную команду. Это хоккейный регион, там всегда хорошо работала школа, оттуда вышло много хороших игроков. Если «Лада» не будет показывать результат, это отразится на болельщиках. Как, например, в Челябинске, где все разбираются в хоккее, любят и болеют за команду и каждое поражение обсуждается общественностью. В «Ладе» сменился тренер, пришел новый спортивный менеджер с опытом работы в КХЛ.

— Говоря о новом спортивном менеджере Рафике Якубове, который перешел из системы СКА, и учитывая партнерские отношения, нет опасений, что «Лада» станет вторым «Сочи»?

— Конечно, нас ситуация по обменам с «Сочи» не устраивает. Мы следим за ней. Помним ранние обмены с «Витязем». Пока что таких предпосылок по «Ладе» нет. Если такое произойдет, будем ужесточать регламент. В лиге есть аренда, в этом сезоне она работала эффективно. Показательно, что лучшим новичком стал Гребенкин, которого отдали в аренду: он получил отличный стимул вместо того, чтобы сидеть на скамейке в «Металлурге». Этот механизм показывает, что он работает. Им нужно пользоваться.

Ранее Морозов заявил о возможном возвращении лиги к лимиту на легионеров, согласно которому команды смогут заявлять до 5 иностранцев.