Президент КХЛ Морозов рассказал, почему лига не остановила соревнования раньше

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, почему соревнования в лиге не были остановлены после первых ограничительных указов в связи с распространением коронавируса. Ранее отказались участвовать в плей-офф «Йокерит» и «Барыс», после чего соревнования были приостановлены. При этом «Ак Барс» призвал завершить сезон без определения победителя.

— Почему чемпионат не был остановлен сразу же после появления первого ограничительного указа мэра?

— Прежде чем ответить на вопросы хотел бы сказать слова благодарности всем, кто с пониманием относится к ситуации, в которой оказалась лига. Мир столкнулся с опасностью, люди пока не знают, как правильно на нее реагировать. Очевидно одно: только вместе мы справимся с ситуацией, найдем оптимальный выход, руководствуясь безопасностью болельщиков, игроков и сотрудников клубов.

В тот день, когда появился первый указ мэра Москвы, оставалось провести один или два матча серии «Динамо» — «Спартак». Взвесив все «за» и «против», посоветовавшись с заинтересованными сторонами, мы приняли решение доиграть первый раунд. На тот момент ограничения были не такими жёсткими, как сейчас. Лига рассматривала различные варианты. Как можно было чётко выполнить требования указа и допустить на матч ровно 5000 человек, включая хоккеистов, тренеров, персонал и болельщиков? Сколько билетов пустить в продажу? Каким болельщикам отдать приоритет? Это очень сложные вопросы, а времени до начала игры оставалось мало. В итоге мы приняли решение сыграть без зрителей. Да, решение жесткое, но, я считаю, справедливое.

Хоккеистам было непривычно играть в такой обстановке, могу сказать это как человек, за плечами которого хоккейная карьера и который знает, как важна атмосфера на трибунах. Но думаю, никто не будет спорить, что матч команды выдали отличный. По телевидению и в интернете его смогли увидеть сотни тысяч зрителей, среди которых, кстати, был и я сам.

— Лига несколько раз заявляла о том, что здоровье болельщиков и игроков является для нее приоритетом. При этом чемпионат не был приостановлен в условиях негативно развивающейся обстановки с распространением коронавируса. Почему?

— Пандемия заставила многие федерации и лиги во всем мире остановить свои соревнования. КХЛ оказалась перед очень серьезным выбором — продолжать чемпионат или по примеру многих приостановить его. Если посмотреть на новости последних дней, можно увидеть, как быстро приходила новая и новая информация. Сначала указ мэра Москвы о 5000 зрителей, затем закрытие границ Финляндии и Казахстана, особый режим в Татарстане и Башкирии. Запреты не вводили одновременно. Мы полностью доверяем государственным властям и специальным службам, которые определяют, насколько ситуация в тот или иной момент опасна для здоровья. Только они обладают всеми возможностями правильно оценить обстановку. И, если нет прямых запретов, то, мне кажется, надо продолжать играть, — цитирует Морозова официальный сайт лиги.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 198 179 человек. Умерших — 7954, выздоровевших — 81 961. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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