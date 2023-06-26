Морозов заявил, что «Сибирь» планирует начать сезон на новой арене
Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» рассказал о темпах строительства новых ледовых арен в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
— В каком состоянии строящиеся арены в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге?
— У СКА дворец еще достраивается. В Новосибирске построен, команда планирует начинать сезон на новой арене. Нижний Новгород и Екатеринбург — это еще сезон-два: дворцы только в процессе строительства.
— Говорят, СКА планирует провести предсезонные турниры в старом дворце, а начать чемпионат — в новом.
— Все будет зависеть от того, когда сдадут новую арену.
— Опыт с неудачным переездом «Сибири» перед прошлым плей-офф чему-то научил?
— В КХЛ есть четкое понимание по приему арен. Мои коллеги выезжали в Новосибирск, изучали инфраструктуру и расписывали, какие мероприятия до первого матча КХЛ нужно провести. Вспомните, как открывалась арена в Омске. Сначала прошли тестовые мероприятия, потом матч МХЛ. Тестировали в том числе и те системы, которые не задействованы на играх МХЛ. Перед плей-офф мы проверяли дворец в Новосибирске. Назначали даты, был план Б. Мы не можем заходить во дворец без подписанных документов о сдаче в эксплуатацию. По последним разговорам все в Новосибирске хорошо. Если понадобится тестовое мероприятие, оно пройдет, и лига проверит все инженерные системы, чтобы они работали бесперебойно.
Ранее Морозов рассказал, до какой суммы лига планирует увеличить пол заработных плат.
Полностью интервью Морозова «СЭ» читайте здесь
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|41
|27
|91
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|29
|86
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|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
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|68
|30
|38
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|11
|Барыс
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|61
|Финал
|Счет в серии
|
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|Финалы конференций
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СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3