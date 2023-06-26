Президент КХЛ Морозов рассказал об изменениях в правилах с нового сезона

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» прокомментировал изменения в правилах, которые вступят в силу с сезона-2023/24.

— Правда, что КХЛ с нового сезона вводит правило трапеции, которое в прошлом чемпионате опробовали в МХЛ?

— Да. Я общался со многими тренерами молодежных команд. Все отмечают, что это придает игре динамики, хоккеисты не стоят за воротами. Это решение будет приниматься совместно с ФХР и выноситься на утверждение в Минспорт. Судейский департамент проработает это нововведение. Сроки поставлены до первых матчей предсезонных турниров, чтобы игроки и судьи привыкли к правилу. Надеемся, что это изменение тоже приведет к увеличению динамики игры.

— В прошлом сезоне КХЛ осталась без нескольких сильных арбитров. Почувствовали, что это сказалось на уровне судейства?

— Думаю, Алексей Анисимов детальнее расскажет про судейство. Мы довольны тем, как отработали арбитры. Да, в начале чемпионата им было тяжело. Потребовалось время, чтобы перестроиться. Стало больше матчей, больше легло ответственности. Лига довольна, как развивается наше судейство. Это многие отмечают. Мы общались с Рене Фазелем, который тоже отмечает высокий уровень наших арбитров. Со следующего сезона он согласился помогать нам — он возглавит комитет по обеспечению контроля качества судейства.

— Фазель будет возглавлять комитет удаленно?

— Комитет разбирает спорные эпизоды. Рене будет участвовать в этом. Это, конечно, не каждодневная работа в офисе. Наш СДК работает по видеосвязи. Процесс налажен. Рене согласился, что для определения оценки работы арбитров этого достаточно.

Ранее Морозов выразил надежду на то, что перекрестный плей-офф приживется в лиге.