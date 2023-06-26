Морозов — об аренде в КХЛ: «В первый год многие клубы осторожничали»

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» высказался о механизме аренды игроков в лиге.

— В начале беседы вы отмечали эффект легализованной аренды. Она помогла бороться со скрытой?

— Конечно. В регламенте есть ужесточение: если игрок покидает клуб, то до ноября следующего года не может вернуться. Лига ввела это правило, чтобы пользоваться скрытой арендой было невыгодно. Пожалуйста, пользуйтесь легальной. Не вижу смысла отдавать игроков в скрытую аренду. Пока что таких случаев не было.

— Почему на второй год легальную аренду стали использовать больше?

— В первый год многие осторожничали. Потом мы изменили критерии, докрутили механизм. Раньше боялись отдавать хоккеистов из-за того, что в другой команде они тоже могут не получить игрового времени. Один клуб рискнул — другие увидели, что это работает: в случае, если хоккеист не проводит 35 процентов матчей, его можно вернуть. Сейчас аренду практикуют чаще. Сокращение командированных игроков с 40 до 15 тоже подтолкнет к использованию аренды.

Ранее Морозов рассказал, до какой суммы лига планирует увеличить пол заработных плат.

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