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Президент ИИХФ встретился с главой «Авангарда» Крыловым и оценил проект новой арены клуба

18:41
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Президент ИИХФ Рене Фазель встретился с председателем совета директоров «Авангарда» Александром Крыловым.

«14 апреля состоялась рабочая встреча председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова и президента ИИХФ Рене Фазеля.

В ходе совещания Крылов и Фазель обсудили подготовку к МЧМ-2023, который Омск примет совместно с Новосибирском и статус строительства новой «Арены Омск».

Господин Фазель был впечатлен сроками и темпами строительства нового спортивного объекта в Омске, а также пожелал честной и бескомпромиссной борьбы в 7-м матче финала Восточной конференции КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом», — говорится в сообщении омского клуба.

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