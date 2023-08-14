Президент ИИХФ отказался комментировать решение федерации по вратарю ЦСКА Федотову

Президент ИИХФ Люк Тардиф отказался комментировать «СЭ» решение, вынесенное Федерацией по вратарю ЦСКА Ивану Федотову.

На российский клуб был наложен запрет на международные трансферы в связи с подписанием контракта с Федотовым. Вратарь дисквалифицирован ИИХФ на 4 месяца в связи с нарушением контракта с «Филадельфией». Ему было предоставлено две недели, чтобы вернуться в расположение команды НХЛ или добиться увольнения из ЦСКА, но он не выполнил ни одного из условий в указанный период.

«На данный момент я воздержусь от комментариев по ситуации», — сказал Тардиф «СЭ».

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.