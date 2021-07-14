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Президент ЦСКА объяснил причины назначения Сергея Федорова главным тренером

14 июля 2021, 16:26
Сергей Федоров. Фото Алексей Иванов, - Сергей Федоров. Фото Алексей Иванов, -
Сергей Федоров. Фото Алексей Иванов, -
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что назначение Сергея Федорова главным тренером московского клуба связано с его богатым хоккейным прошлым.

«Сергей Викторович — опытный человек с большим жизненным бэкграундом, посвященным хоккею. Он прошел от школы Виктора Тихонова до трех Кубков Стэнли. Мы понимаем, что тенденциозно хоккей движется в сторону агрессивности, в сторону маленьких площадок. Здесь Сергею Викторовичу опыта не занимать. Это было основным критерием при назначении его главным тренером. Желаю ему удачи, и, надеюсь, вместе с ним мы выиграем Кубок Гагарина. Задача у ЦСКА может быть только одна», — сказал Есмантович РИА Новости.

Глава клуба уточнил, что само соглашение еще не подписано.

«Что касается сроков контракта, то в ближайшее время мы его подпишем и сразу официально огласим, на сколько он рассчитан», — отметил Есмантович.

Федоров в среду сменил в должности главного тренера Игоря Никитина, который возглавлял команду с 2017 года.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210714/fedorov-1741248663.html

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Иван Шитик все материалы автора

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