Сергей Федоров назначен главным тренером ЦСКА

Новым главным тренером ЦСКА стал Сергей Федоров, сообщает официальный сайт хоккейного клуба. Он сменил на этой должности Игоря Никитина.

«По итогам заседания Наблюдательного Совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров, — сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович. — Клуб благодарит Игоря Никитина за проведенные в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере».

51-летний специалист работает в ЦСКА с 2012 года, с 2013 года является членом наблюдательного совета клуба.

В составе сборной стал трехкратным чемпионом мира, серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр, чемпионом СССР (1987-1989), обладатель Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002).

Заслуженный мастер спорта. Федоров начинал свою спортивную карьеру в ЦСКА в 1986 году. С 1990 года играл в составе «Детройта». После ухода из клуба в 2003 году выступал за «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон».

В общей сложности Федоров провел 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге. В «Детройте» заработал репутацию одного из лучших хоккеистов поколения, одинаково эффективно играющего в нападении и защите. В 1994 году первым из европейцев стал обладателем «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку НХЛ и первым российским хоккеистом, набравшим 1000 очков. Всего Федоров провел в НХЛ 1248 матчей и набрал 1179 очков.

Федоров четырехкратный обладатель индивидуальных призов НХЛ — лучшему игроку сезона («Харт Мемориал Трофи», 1994), лучшему хоккеисту по версии игроков («Лестер Пирсон Эворд», 1994) и лучшему нападающему оборонительного плана («Фрэнк Селке Трофи», 1994, 1996).

Карьеру игрока Федоров завершил в 2012 году в Континентальной хоккейной лиге в магнитогорском «Металлурге».

Участник трех Матчей звезд КХЛ (2010-2012), шести Матчей звезд НХЛ. В 2015 году был включен в Зал хоккейной славы, а в январе 2017 в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. В мае 2020 Федоров возглавил рейтинг лучших российских хоккеистов НХЛ по версии The Hockey Writers.

В прошлом сезоне ЦСКА дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду» (2-4).