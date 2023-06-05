Потайчук считает, что Голдобин поможет «Спартаку» выйти в плей-офф КХЛ
Бывший тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук высказался о значимости обмена форварда Николая Голдобина из магнитогорского «Металлурга» в «Спартак».
«Для кого-то это обмен, а для меня приобретение. «Спартак» получает классного, опытного нападающего. Голдобин отлично проявил себя в «Магнитке», постоянно играл с командой в плей-офф КХЛ. До конца в Магнитогорске не раскрылся. Может, в Москве ему будет комфортнее, еще больше начнет забивать. Намечается отличная связка Хохлачев — Голдобин. Николай будет в помощь Александру. Сможет ли теперь «Спартак» попасть в плей-офф? Голдобин поможет прибавить красно-белым в атаке и попасть в плей-офф. Однако открыт еще вопрос с центром: кто Голдобина будет шайбами снабжать», — цитирует Потайчука Legalbet.
В обмен на Голдобина в московский клуб «Металлург» получил форварда Никиту Квартальнова.
В минувшем сезоне 27-летний Голдобин набрал 38 (21+17) очков в 70 играх за магнитогорскую команду и принял участие в Матче звезд КХЛ.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3