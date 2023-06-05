Фетисов рассказал, когда может пройти хоккейный матч на Северном полюсе

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что хоккейный матч на Северном полюсе может пройти этим летом или следующей весной.

«Пока никак не можем сложить даты, не хочется сделать как-то скомканно. Поэтому какое-то время нужно подумать. Есть несколько вариантов, поэтому рассматриваем. Это лето, может быть, или уже следующей весной. Может быть, успеем летом», — приводит ТАСС слова Фетисова.

Ранее Фетисов сообщал, что планирует организовать в Арктике хоккейный матч с участием звезд из разных сфер деятельности. Он отмечал, что целью этого мероприятия является привление внимание общественности к проблемам экологии.