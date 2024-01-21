«Магнитка» прервала 7-матчевую победную серию «Северстали»
«Металлург» обыграл «Северсталь» со счетом 3:2 в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. «Магнитка» прервала 7-матчевую победную серию череповецкой команды.
«Металлург» с 78 очками лидирует в регулярном чемпионате, «Северсталь» (61 очко) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Акользин — 13 (Карпов), 18:06 — 1:0. Абросимов — 10 (Лишка, Седов), 25:46 — 1:1. Юров — 17 (Михайлис), 31:20 — 2:1. Вовченко — 6 (бол., Гераськин, Набоков), 39:33 — 3:1. Скоренов — 18 (Иванцов), 49:33 — 3:2.
Вратари: Набоков — Самойлов (58:38).
Штраф: 21 — 33.
Броски: 35 (14+9+12) — 33 (9+14+10).
Судьи: Букин, Лаврентьев.
21 января. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7284 зрителя.
|Восточная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Металлург Мг
|55
|36
|19
|78
|2
|Авангард
|52
|36
|16
|75
|3
|Сал. Юлаев
|53
|33
|20
|70
|4
|Автомобилист
|55
|30
|25
|66
|5
|Лада
|55
|27
|28
|65
|6
|Трактор
|54
|29
|25
|64
|7
|Ак Барс
|52
|30
|22
|62
|8
|Нефтехимик
|54
|22
|32
|53
|9
|Амур
|53
|21
|32
|52
|10
|Сибирь
|53
|21
|32
|51
|11
|Барыс
|52
|19
|33
|44
|12
|Адмирал
|52
|15
|37
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|35
|17
|74
|2
|Динамо М
|53
|35
|18
|74
|3
|СКА
|53
|35
|18
|72
|4
|Спартак
|54
|31
|23
|69
|5
|Торпедо
|53
|31
|22
|65
|6
|Северсталь
|53
|27
|26
|61
|7
|ЦСКА
|53
|27
|26
|59
|8
|Динамо Мн
|52
|23
|29
|51
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|53
|15
|38
|36
|21.01
|13:00
|
Торпедо – ЦСКА
|3 : 2 ОТ
|21.01
|14:30
|
Металлург Мг – Северсталь
|3 : 2
|21.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Амур
|3 : 2 ОТ
|21.01
|17:00
|
Локомотив – Авангард
|- : -
|21.01
|17:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|21.01
|17:00
|
Ак Барс – Спартак
|- : -