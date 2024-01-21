Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:47

«Магнитка» прервала 7-матчевую победную серию «Северстали»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Металлург» обыграл «Северсталь» со счетом 3:2 в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. «Магнитка» прервала 7-матчевую победную серию череповецкой команды.

«Металлург» с 78 очками лидирует в регулярном чемпионате, «Северсталь» (61 очко) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Акользин — 13 (Карпов), 18:06 — 1:0. Абросимов — 10 (Лишка, Седов), 25:46 — 1:1. Юров — 17 (Михайлис), 31:20 — 2:1. Вовченко — 6 (бол., Гераськин, Набоков), 39:33 — 3:1. Скоренов — 18 (Иванцов), 49:33 — 3:2.

Вратари: Набоков — Самойлов (58:38).

Штраф: 21 — 33.

Броски: 35 (14+9+12) — 33 (9+14+10).

Судьи: Букин, Лаврентьев.

21 января. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7284 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/?type=conference
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
1
1
Читайте также
Россиянка Минчева и украинка Котляр пожали друг другу руки на юниорском Australian Open
Биография Марии Тимофеевой: детство и карьера российской теннисистки
Отец пилота потерпевшего крушение в Афганистане самолета следил за полетом сына
Число погибших при ударе по рынку в Донецке возросло до 25
На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
Крушение самолета с россиянами на борту в Афганистане. Главное
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Потапов: «У «Ак Барса» к плей-офф КХЛ готовы полтора звена»

«Салават Юлаев» нанес «Амуру» шестое поражение подряд в 1000-м матче Бирюкова
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 55 36 19 78
2 Авангард 52 36 16 75
3 Сал. Юлаев 53 33 20 70
4 Автомобилист 55 30 25 66
5 Лада 55 27 28 65
6 Трактор 54 29 25 64
7 Ак Барс 52 30 22 62
8 Нефтехимик 54 22 32 53
9 Амур 53 21 32 52
10 Сибирь 53 21 32 51
11 Барыс 52 19 33 44
12 Адмирал 52 15 37 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 35 17 74
2 Динамо М 53 35 18 74
3 СКА 53 35 18 72
4 Спартак 54 31 23 69
5 Торпедо 53 31 22 65
6 Северсталь 53 27 26 61
7 ЦСКА 53 27 26 59
8 Динамо Мн 52 23 29 51
9 Витязь 53 17 36 41
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 53 15 38 36
Результаты / календарь
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
21.01 13:00
Торпедо – ЦСКА
 3 : 2 ОТ
21.01 14:30
Металлург Мг – Северсталь
 3 : 2
21.01 14:30
Сал. Юлаев – Амур
 3 : 2 ОТ
21.01 17:00
Локомотив – Авангард
 - : -
21.01 17:00
Нефтехимик – Адмирал
 - : -
21.01 17:00
Ак Барс – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости