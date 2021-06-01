Полунин вернулся в «Локомотив», «Амур» получил права на Райана Строума
11:25
«Локомотив» и «Амур» произвели обмен, сообщает официальный Twitter ярославского клуба.
Сообщается, что в Ярославль вернулся Александр Полунин, а «Амур» получил назад права на Райана Строума, задрафтованного дальневосточниками в 2011 году.
24-летний Александр Полунин в минувшем сезоне провел 60 матчей за «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 26 (11+15) очков при показателе полезности «+1».
27-летний Райан Строум выступает за «Рейнджерс». Он провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за клуб из Нью-Йорка и набрал 49 (14+35) очков.
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