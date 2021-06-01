Экс-защитник «Северстали» Кудако стал игроком «Сибири»
11:45
Экс-защитник «Северстали» Вадим Кудако продолжит карьеру в «Сибири», информирует официальный сайт новосибирского клуба. Контракт 24-летнего хоккеиста рассчитан на два года.
?Кудако родился в Череповце и является воспитанником «Северстали». За родной клуб в КХЛ он провел шесть сезонов. В 300 матчах защитник набрал 43 очка (17+26) при показателе полезности «-33» и 116 минутах штрафного времени.
В составе сборной России Кудако выиграл бронзовые медали молодежного чемпионата мира 2017 года.
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