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«Торпедо» подписало игрока из фарм-клуба «Торонто»

11:22
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«Торпедо» достиг договоренности о подписании контракта с крайним нападающим Кенни Агостино, информирует пресс-служба клуба.

Последние два сезона 29-летний Агостино был лидером атак фарм-клуба «Торонто», набрав в 75 матчах АХЛ 71 (36+35) очко. Всего же в карьере он набрал 331 (123+208) очко в 362 матчах АХЛ.

«Считаю, что нам очень повезло видеть такого игрока в наших рядах, — отметил генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров. — Буквально пару лет назад Кенни был регулярным игроком НХЛ, где набирал очки на постоянной основе, а его результативность в АХЛ говорит сама за себя. Это отличный атакующий игрок с хорошим игровым интеллектом, регулярно создающий моменты для себя и для партнеров в зоне соперника. Важно также, что он не боится и черновой работы без шайбы».

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