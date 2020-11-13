Нападающий «Амура» Александр Полунин прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Так как мы проиграли, положительную оценку матчу дать не могу. В первом периоде было тяжеловато, игровой ритм немного растерялся в паузе. После перерыва вкатились. Мы плодотворно поработали: комбинационная игра, тактика. Немного не хватило удачи в концовке, вратарь подтаскивал соперника. Устроили навал, но не получилось», — цитирует Полунина официальный сайт лиги.

После этой победы минчане поднялись на четвертое место на «Западе» с 28 очками в активе, у хабаровчан — 20 очков и 10-е место на «Востоке».