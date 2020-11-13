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Полунин — о матче с минским «Динамо»: «Положительную оценку игре дать не могу»

16:59
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Нападающий «Амура» Александр Полунин прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Так как мы проиграли, положительную оценку матчу дать не могу. В первом периоде было тяжеловато, игровой ритм немного растерялся в паузе. После перерыва вкатились. Мы плодотворно поработали: комбинационная игра, тактика. Немного не хватило удачи в концовке, вратарь подтаскивал соперника. Устроили навал, но не получилось», — цитирует Полунина официальный сайт лиги.

После этой победы минчане поднялись на четвертое место на «Западе» с 28 очками в активе, у хабаровчан — 20 очков и 10-е место на «Востоке».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/13/475802.html

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