Похороны Мнацяна, вероятно, пройдут в Омске

Агент ушедшего из жизни Самвела Мнацяна Шуми Бабаев рассказал, где пройдут похороны хоккеиста.

— Известно, когда состоятся похороны?

— Нет, пока близкие находятся рядом с ним в Германии, когда перевезут его в Россию, то станет понятно. Думаю, все пройдет в Омске.

Напомним, что в середине августа 2018 года стало известно о том, что у Мнацяна диагностирован рак — после удара в спину во время одного из матчей на позвонке хоккеиста образовалась опухоль, которая начала стремительно расти.

В сезоне-2017/18 он сыграл за «Адмирал» в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «-7». Всего на его счету 182 матча в КХЛ, в том числе за «Нефтехимик» и «Барыс».

«Зимой он сказал, что 90 процентов раковых клеток убито». Хоккеист мужественно боролся с болезнью до самого конца