Подъяпольский покинет СКА в ближайшее время

Как стало известно «СЭ», вратарь Владислав Подъяпольский покинет СКА в ближайшее время.

Контракт игрока с армейцами с зарплатой в 45 миллионов рублей в год действует до 30 апреля 2025 года.

27-летний голкипер сыграл 15 матчей за СКА в прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ, отразив 90 процентов бросков при коэффициенте надежности 2,66.